Госпитализированного в реанимацию Петра Мамонова подключили к ИВЛ

Госпитализированного известного российского актера и музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Фото с сайта tvzvezda.ru

Как пишет 5-tv.ru , пациент «находится в тяжелом состоянии в реанимации» (по некоторым данным, у него поражено более 60% легких).

70-летний Петр Мамонов находится в Коммунарке с коронавирусом с 27 июня.

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