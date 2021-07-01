Госпитализированного в реанимацию Петра Мамонова подключили к ИВЛ
Госпитализированного известного российского актера и музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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70-летний Петр Мамонов находится в Коммунарке с коронавирусом с 27 июня.
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