Госпитализированного в реанимацию Петра Мамонова подключили к ИВЛ

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Госпитализированного известного российского актера и музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Фото с сайта tvzvezda.ru

Как пишет 5-tv.ru, пациент «находится в тяжелом состоянии в реанимации» (по некоторым данным, у него поражено более 60% легких).

70-летний Петр Мамонов находится в Коммунарке с коронавирусом с 27 июня.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 актер Персона: Петр Мамонов

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