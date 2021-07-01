Уже более 530: правозащитники признали политзаключенными еще шесть человек

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Правозащитники признали политическими заключенными еще шесть человек, говорится в совместном заявлении белорусского правозащитного сообщества.

Такое решение принято в связи с вынесением судами ряда приговоров по уголовным делам, связанным с обвинением в применении насилия в отношении сотрудников милиции, сопротивлением с применением насилия в отношении сотрудника МВД, других должностных лиц, исполняющих должностные обязанности, и хулиганством (статьи 363, 364, 366, 339 УК).

В список политзаключенных включены Валерий Богдан, Юрий Седеневский, Владимир Седеневский, Андрей Герасимович, Дмитрий Вокуленко и Анастасия Ярошевич.

«Согласно Руководству по определению понятия «политический заключенный», насилие, которое было спровоцировано исходным непропорциональным использованием физической силы, спецсредств, и если в действиях обвиняемого отсутствовало намерение на нанесение несимволического материального ущерба или ущерба кому-либо, дает основания рассматривать этих лиц в качестве политических заключенных», — подчеркивают правозащитники.

Кроме того, указывают они, мониторинг этих судебных заседаний показал, что суды выносят непропорционально жесткие (неадекватные) правонарушению, в котором обвиняются лица, приговоры по сравнению с приговорами, выносимыми по таким же категориям дел вне политического контекста.

Заявление подписали: правозащитный центр «Весна»; Белорусский документационный центр; «Инициатива FORB»; РОО «Правовая инициатива»; Центр правовой трансформации Lawtrend.

Таким образом, на 1 июля политзаключенными в Беларуси признаны 532 человека.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: политзаключенные Персона: Валерий Богдан Юрий Седеневский Владимир Седеневский Андрей Герасимович Дмитрий Вокуленко Анастасия Ярошевич

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