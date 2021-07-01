Спикер МИД РФ Захарова прокомментировала ситуацию с задержанными в Беларуси россиянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с Софией Сапегой и другими гражданами России, которые были задержаны в Беларуси, в том числе «за участие в протестной активности».

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«Посольство России в Минске самым внимательным образом следит за судьбой Софьи Сапеги, оказывает ей посильную поддержку. Делается это в тесном взаимодействии с ее родственниками, с адвокатами», — сказала Захарова на брифинге 1 июля.

«Российский консул посещал Софью Сапегу в СИЗО КГБ Беларуси, пока она была в заключении. С 23 июня была изменена мера пресечения на домашний арест. В ближайшее время планируется очередное консульское посещение россиянки по месту ее нового пребывания», — заявила представитель российского МИД.

По словам Захаровой, вопрос россиянки находится на повестке дня российско-белорусских контактов, держится на контроле и российское посольство продолжает «активные усилия по защите ее прав во взаимодействии с ее родственниками и адвокатами».

Представитель МИД России также прокомментировала ситуацию с россиянином Дмитрием Поповым, которого в Гомеле судят вместе с Сергеем Тихановским по делу об организации массовых беспорядках. По словам Захаровой, консульские работники посещали Попова после задержания и находятся на постоянной связи с его адвокатом.

«Ситуацию вокруг других граждан России, задержанных за участие в протестной активности, — это Егор Дудников, Александр Геджадзе — также внимательно отслеживают наши коллеги из посольства России в Минске. В этом вы можете не сомневаться», — заверила Захарова.

Она также рассказала, что всего в Беларуси под стражей находятся 785 россиян, из них 94 в статусе подозреваемых, 163 — обвиняемых, 528 — отбывающих наказание. Российские дипломаты держат на контроле все эти случаи и при обращении каждому оказывается консульская помощь.

«Мы не делаем разницы, для нас гражданин России должен иметь право на защиту его прав и соответствующую поддержку со стороны наших загранучреждений», — сказала Захарова.

Следует отметить, что София Сапега, которая была задержана 23 мая вместе с блогером Романом Протасевичем после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair, а также россияне, обвиняемые в Беларуси в участии в протестной активности, признаны белорусскими правозащитниками политзаключенными.