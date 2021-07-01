Пропавшего в Пуховичском районе мужчину нашли погибшим

В Пуховичском районе завершились поиски 43-летнего Игоря Кравцова, о судьбе которого несколько дней не было ничего известно.

Как сообщалось, житель Марьиной Горки уехал на рыбалку в район агрогородка Пуховичи. Днем 28 июня он ушел с места стоянки в неизвестном направлении и пропал.

По информации ПСО «Ангел», мужчина найден — он погиб. Обстоятельства смерти не разглашаются из этических соображений.

Ранее сообщалось, что погибшим нашли и пропавшего 42-летнего оршанца, также уехавшего на рыбалку.