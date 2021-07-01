Головченко и Мишустин:  пакет союзных программ, находится в высокой степени готовности

Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин вновь поговорили по телефону.

По информации белорусского правительства, в ходе беседы были затронуты торгово-экономическое сотрудничество, совместное противодействие «нелегитимным мерам давления в нарушение норм международного права», промышленная кооперация.

В пресс-службе Головченко отметили, что премьеры «сверили часы по подготовке пакета союзных программ, находящихся в высокой степени готовности», а также обсудили ход подготовки к XXX международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске».

Как сообщила пресс-служба правительства России, главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Союзном государстве. Были рассмотрены приоритетные совместные задачи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

О том, что правительство Беларуси в ближайшее время примет адекватные меры в ответ на западные санкции, Головченко заявил 22 июня при посещении мемориального комплекса «Тростенец». «Мы предупреждали, что без ответа, без реакции не останемся. Просто сейчас соответствующие службы изучают полностью текст [решения о санкциях]. Папка с санкциями в отношении наших граждан и предприятий достаточно толстая. И соответственно определяем из того набора мер, которые раньше выработали и доводили сигналы нашим партнерам. Выбираем оттуда наиболее адекватные меры реагирования. Я думаю, что не за горами то время, когда мы эти решения примем. Когда примем, об этом станет известно», — сказал Головченко.

По его мнению, «принятие решения о санкции — цинично само по себе и в таком виде». «Как мы к этому относимся? Нового для нас ничего нет. Конечно, это [решение] дискредитирует всю политику Евросоюза. И те ценности, та миссия, которые декларируются, — ради белорусского народа — это цинично и беспринципно», — считает глава правительства.

Напомним, Совет Евросоюза 24 июня ввел секторальные экономические санкции против белорусский властей . Это стало ответом ЕС на продолжающиеся нарушения прав человека в стране, репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание находившихся на борту Романа Пратасевича и Софии Сапеги.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси . Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair .