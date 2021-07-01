Вода забрала жизни еще трех белорусов

/ Происшествия
Просмотров: 38

Еще три человека утонули в белорусских водоемах этим летом.

По данным МЧС, в последний день июня трагедии произошли:  

  • на озере Кобылинское (у деревни Кобылинцы Верхнедвинского района) — погиб 38-летний мужчина;
  • на реке Ясельда (у деревни Бусса Ивановского района) — утонул 22-летний парень;
  • в карьере Хмелевские пруды (Заславль) — погиб 25-летний молодой человек.

МЧС рекомендует:

  • купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах;
  • не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;
  • не заплывайте далеко;
  • не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других;
  • не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток;
  • соблюдайте правила пользования лодками и другими плавательными средствами;
  • не пользуйтесь надувными матрацы, камерами, досками особенно при неумении плавать.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: утонул мужчина