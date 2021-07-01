Вода забрала жизни еще трех белорусов
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Еще три человека утонули в белорусских водоемах этим летом.
По данным МЧС, в последний день июня трагедии произошли:
- на озере Кобылинское (у деревни Кобылинцы Верхнедвинского района) — погиб 38-летний мужчина;
- на реке Ясельда (у деревни Бусса Ивановского района) —
утонул22-летний парень;
- в карьере Хмелевские пруды (Заславль) — погиб 25-летний молодой человек.
МЧС рекомендует:
- купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах;
- не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;
- не заплывайте далеко;
- не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других;
- не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток;
- соблюдайте правила пользования лодками и другими плавательными средствами;
- не пользуйтесь надувными матрацы, камерами, досками особенно при неумении плавать.