Вода забрала жизни еще трех белорусов

Еще три человека утонули в белорусских водоемах этим летом.

По данным МЧС, в последний день июня трагедии произошли:

на озере Кобылинское (у деревни Кобылинцы Верхнедвинского района) — погиб 38-летний мужчина;

на реке Ясельда (у деревни Бусса Ивановского района) — утонул 22-летний парень;

22-летний парень; в карьере Хмелевские пруды (Заславль) — погиб 25-летний молодой человек.

МЧС рекомендует:

купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах;

не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;

не заплывайте далеко;

не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других;

не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток;

соблюдайте правила пользования лодками и другими плавательными средствами;

не пользуйтесь надувными матрацы, камерами, досками особенно при неумении плавать.