После ухода Шеймана с должности управделами президента Swedbank разблокировал счета санатория «Беларусь» в Друскининкае

Swedbank разблокировал счета расположенного в Друскининкае (Литва) санатория «Беларусь», который находится в ведении главного хозяйственного управления Управления делами президента Беларуси, сообщил председатель трудового совета санатория Владислав Шаруцкий.

«Счета разморожены. Мы сегодня узнали. Сможем начать деятельность», — цитирует Шаруцкого новостной портал Delfi со ссылкой на информагентство BNS.

Мэр города Ричардас Малинаускас сообщил, что его уведомили о разморозке счетов санатория после ухода с должности управляющего делами президента Беларуси Виктора Шеймана, который находится в санкционном списке Евросоюза.

По словам Малинаускаса, работников санатория уже вызвали на работу, и, возможно, «Беларусь» сможет начать принимать отдыхающих 3 июля.