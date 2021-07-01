После ухода Шеймана с должности управделами президента Swedbank разблокировал счета санатория «Беларусь» в Друскининкае

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Swedbank разблокировал счета расположенного в Друскининкае (Литва) санатория «Беларусь», который находится в ведении главного хозяйственного управления Управления делами президента Беларуси, сообщил председатель трудового совета санатория Владислав Шаруцкий.

«Счета разморожены. Мы сегодня узнали. Сможем начать деятельность», — цитирует Шаруцкого новостной портал Delfi со ссылкой на информагентство BNS.

Мэр города Ричардас Малинаускас сообщил, что его уведомили о разморозке счетов санатория после ухода с должности управляющего делами президента Беларуси Виктора Шеймана, который находится в санкционном списке Евросоюза.

По словам Малинаускаса, работников санатория уже вызвали на работу, и, возможно, «Беларусь» сможет начать принимать отдыхающих 3 июля.

 

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Тэги: Swedbank санаторий Беларусь Персона: Виктор Шейман Владислав Шаруцкий Ричардас Малинаускас Город: Друскининкай

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