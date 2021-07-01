Лукашенко рассказал, в чем прелесть западных санкций против Беларуси

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Александр Лукашенко 1 июля, выступая на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России (в формате онлайн), высказался о «современных геополитических вызовах», сообщила его пресс-служба.

«Государства — лидеры западного мира сделали ставку на силу: они откровенно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, постоянно меняют правила игры, игнорируя базовые договоренности», — считает Лукашенко.

«Мы видим, какие усилия прилагает руководство России, чтобы сохранить хрупкий баланс сил на планете. Однако, к сожалению, на коллективном Западе, в Вашингтоне и Брюсселе, не всегда хотят слышать конструктивные предложения. Наши оппоненты тормозят все здравые, позитивные инициативы и провоцируют новые кризисы. По сути, намеренно разрушается архитектура безопасности, созданная после Второй мировой войны, за которую мы заплатили ни много ни мало около 30 млн жизней советских людей», — подчеркнул Лукашенко.

«Сначала бывшие союзники взрастили поколение, которому внушили, что войну развязал Сталин, а выиграли Соединенные Штаты и Англия. А теперь они переписывают историю и пытаются реабилитировать нацизм, — сказал он. — Отдельные постсоветские страны уже в полной мере ощутили это на себе, но реализовать подобный сценарий в Беларуси не удалось».

«Поэтому мы подвергаемся неприкрытому экономическому и политическому прессингу. Он, может быть, и не понадобился бы сейчас, если бы они выиграли тот блицкриг, который начали в августе прошлого года. Что-то у них пошло не так, — подчеркнул Лукашенко. — Вместе с тем понятно, что все санкции — просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы наших государств. Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства (и не только белорусского). Поэтому особое значение приобретают укрепление единства и расширение сотрудничества».

Лукашенко поблагодарил президента России и всех россиян «за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Беларуси». «Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. От этого страдают люди. И мы не можем допустить разрыва братских связей между народами», — сказал он.

Как сообщил Лукашенко, тематика западных санкций обсуждалась и во время сегодняшнего телефонного разговора с Владимиром Путиным. «Вывод, который мы сделали по результатам разговора: мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем (как это сделала Российская Федерация, когда против нее ввели санкции) этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми — не только с точки зрения экономики. Это итог наших переговоров», — заявил он.

 

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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко

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