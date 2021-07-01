Судья удовлетворила одно ходатайство Дедка, но отказала в четырех адвокату

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Судья Анастасия Попко удовлетворила ходатайство Николая Дедка о приобщении к делу его рассказа в суде об обстоятельствах задержания и отказала адвокату в четырех ходатайствах.

Попко отказала в удовлетворении ходатайства Евгения Маслова, просившего вызвать в суд в качестве свидетеля эксперта, который анализировал жидкость в найденных в квартире Дедка бутылках. Как отметила судья, эксперт уже сделал заключение, что не представляется возможным определить, являлась ли жидкость предметом, поражающее действие которого основано на использовании горючих веществ.

Также судья отказала в удовлетворении ходатайства адвоката запросить информацию о лицах, которые задерживали Дедка. Маслов аргументировал эту необходимость тем, что фамилии сотрудников МВД в протоколе не читаемы.

Кроме того, Попко отказала защитнику в удовлетворении ходатайства пригласить в суд в качестве свидетелей по делу сотрудников МВД, которые проводили обыск в квартире, где жил Дедок. Маслов аргументировал эту необходимость тем, что его подзащитный «имеет обоснованное мнение, что бутылки с жидкостью были ему подкинуты». Также адвокат обратил внимание на противоречия в материалах дела, связанные с временными интервалами задержания и обыска. Судья отказала ему на основании того, что законность изъятия бутылок будет оценена судом в совещательной комнате, и отметила, что есть соответствующим образом оформленные протоколы обыска.

Защитник также ходатайствовал о предоставлении справки о состоянии здоровья Дедка на момент поступления в ЦИП 12 ноября 2020 года, так как медэкспертиза, выявившая как минимум 13 ударов тупым предметом, в результате чего на теле обвиняемого появились многочисленные гематомы, была проведена только 20 ноября. Попко отказала в удовлетворении данного ходатайства, сославшись на то, что результаты экспертизы в деле имеются.

Помимо этого, адвокат просил назначить еще одну комплексную психолого-лингвистическую экспертизу содержания постов в телеграм-канале Дедка. Судья ответила, что этот вопрос будет решаться на следующем судебном заседании, которое состоится 5 июля в 14 часов. До этого момента в суде объявлен перерыв.

Процесс по делу анархиста Николая Дедка начался в Минском городском суде 29 июня. Признанного политзаключенным тридцатидвухлетнего Дедка обвиняют по ч. 3 ст. 361 УК (ранее СК сообщил, что ему вменяют ч. 2 ст. 361), ч. 1 ст. 342 и ч. 1 ст. 295-3 УК. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Дедок вину в суде не признал.

 

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Тэги: дело Дедка Персона: Николай Дедок Анастасия Попко Евгений Маслов

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