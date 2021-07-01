Папа Франциск предлагает молиться за общественное согласие во время различных конфликтов

В июле молитвы папы римского Франциска будут связаны с установлением общественного согласия. Это следует из документа на сайте Всемирной сети молитвы папы — организации, которая продвигает темы молитвенных прошений, сформулированные понтификом и предложенные всему католическому костелу.

«Мы молимся о том, чтобы в ситуациях социальных, экономических и политических конфликтов мы могли быть мужественными и страстно приверженными созидателями дружбы и диалога», — обозначил направление для молитв глава Святого престола.

16 августа 2020 года, спустя неделю после президентских выборов в Беларуси и последовавших за ними протестов против фальсификаций и насилия со стороны силовиков, папа римский Франциск во время воскресной встречи с верующими на молитве «Ангел Господень» обратил внимание на ситуацию в стране.

«Мои мысли направляю к дорогой Беларуси, — цитировал понтифика новостной портал Ватикана. — С большим вниманием слежу за ситуацией, сложившейся после выборов в этой стране. Призываю к диалогу, прекращению насилия, уважению справедливости и права. Вверяю всех белорусов защите Пресвятой Богородицы, Царицы мира».

13 сентября после еженедельной молитвы Angelus папа Франциск призвал власти обеспечить уважение прав человека и гражданских свобод. Понтифик отметил, что «многочисленные народные демонстрации протеста выражают нарастающее беспокойство гражданского общества в условиях особо критических политических и социальных ситуаций». Он призвал демонстрантов «мирно высказываться о своих проблемах, не поддаваясь соблазну агрессии и насилия», а государственные власти «прислушаться к голосу своих сограждан и пойти навстречу их законным стремлениям».

Комментируя слова папы римского, викарий Могилева и Могилевской области епископ Александр Яшевский отметил, что папа Франциск в своей речи не называл конкретных стран, но, по его словам, сказанное главой костела «можно в полной мере отнести к сегодняшней ситуации в Беларуси, где уже больше месяца не прекращаются мирные протесты, которые собирают сотни тысяч участников по всей стране».

Директор пресс-службы Ватикана — Зала печати Святого престола Маттео Бруни на пресс-конференции 11 июня этого года заявил, что Святой престол продолжает следить за ситуацией в Беларуси.

«Святой престол продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Беларуси и шагами, которые предпринимаются различными заинтересованными субъектами, при этом сохраняя приверженность достижению демократических и мирных путей реализации законных требований белорусского народа», — цитировал Бруни официальный портал Ватикана.

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