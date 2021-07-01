Правозащитники: в июне по «протестным» уголовным делам осуждено не менее 125 человек

/ Общество
Просмотров: 38

Не менее 125 человек в июне осуждено по «протестным» уголовным делам, из них 20% составляют женщины, говорится в ежемесячном отчете, который по итогам мониторинга готовит лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

«По состоянию на 1 июля число политзаключенных, которые отбывают наказание в исправительных колониях, исправительных учреждениях открытого типа, помещены в СИЗО и под домашний арест, составляет 526. Из них 347 уже осуждены на разные сроки наказания, в отношении 61 — ведется судебное разбирательство, еще 118 политзаключенных ожидают суда», — говорится в документе.

Подчеркивается, что за июнь число политзаключенных увеличилось на 88.

«39,2% граждан были осуждены в июне по диффамационным статьям (ст. 367, 368, 369, 370, 391), на исключении которых из Уголовного кодекса долгое время настаивает правозащитное сообщество, — говорится в отчете. — ПЦ «Весна» известно о не менее трех гражданах, объявленных в розыск в связи с их преследованием по диффамационным статьям, и двух обвиняемых, которые сбежали от преследования по статье о массовых беспорядках».

В отчете приводится география приговоров по «протестным» уголовным делам в июне: в Минске был осужден 21 человек; в Брестской области — 40 (Брест, Барановичи, Береза, Пинск, Кобрин, Ганцевичи); в Гродненской области — 21 (Гродно, Лида, Мосты, Дятлово, Кореличи, Свислочь); Минская область — 12 (Минский район, Солигорск, Жодино, Молодечно, Старые Дороги); Могилевская область — 11 (Могилев, Бобруйск, Осиповичи, Круглое); Гомельская область — 14 (Гомель, Жлобин, Светлогорск, Мозырь); Витебская область — 6 (Витебск, Лепель, Чашники).

«Суммарно за июнь по политически мотивированным уголовным делам, известным ПЦ «Весна», суды вынесли 131 год 9 месяцев лишения свободы для 44 человек; 71,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа для 34 человек; 63 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа для 38 человек; 1 год и 3 месяца ареста для 5 человек; 500 базовых величин штрафа (14 500 рублей. — БелаПАН) для 4 человек», — говорится в отчете.

Правозащитникам также известно, что в июне судебные разбирательства в отношении не менее пяти граждан закончились решением о применении к ним мер принудительного лечения (в трех случаях уголовные дела были связаны с оскорблением президента, в двух, где в отношении граждан был применен арест вместе с направлением на принудительное лечение, — в связи с оскорблением государственной символики).

«За июнь по «протестным» уголовным делам белорусские суды в 35,2% случаев назначили наказание, связанное с лишением свободы; в 27,2% случаев — ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа; в 30,4% случаев граждане были наказаны ограничением свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Арест применялся в 4% случаев. Штраф как основной вид наказания использовался в 3,2% случаев», — говорится в отчете.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: политический приговор

Другие материалы на эту тему:

«Зачем вы лезете в эти телеграм-каналы?!»

«Зачем вы лезете в эти телеграм-каналы?!»

«Ее не сломить». Брестскую активистку, плюнувшую в силовика, отправили в колонию

«Ее не сломить». Брестскую активистку, плюнувшую в силовика, отправили в колонию

11 лет колонии получил Тихон Осипов за наезд на силовиков во время протестов

11 лет колонии получил Тихон Осипов за наезд на силовиков во время протестов

Политзаключенного Алексея Санчука осудили на шесть лет колонии усиленного режима

Политзаключенного Алексея Санчука осудили на шесть лет колонии усиленного режима