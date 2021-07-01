В Беларуси суточный показатель заболеваемости COVID-19 вновь превысил тысячу случаев

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.023 случая COVID-19 , умерли 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1187 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

30 июня было выявлено 914 пациентов с COVID-19, 29-го — 495, 28-го — 441. На прошлой неделе, по данным Минздрава, выявлялось не более 813 заболевших в сутки.

Последний раз Минздрав зарегистрировал более тысячи заболевших 12 июня — 1026 случаев. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 418 212, выздоровело 410 984 человек. Умерло 3153 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 450 тестов на коронавирус (днем ранее — 18 846). С начала эпидемии сделано 6 813 944 теста.

По состоянию на 30 июня более 909,2 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 602,6 тыс. — прошли полный курс вакцинации.

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