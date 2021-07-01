Еще один человек погиб на работе

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Очередной случай на предприятии зафиксирован на территории Беларуси.

Фото носит иллюстративный характер

По информации МЧС, происшествие случилось накануне вечером в деревне Букча (Лельчицкий район) на территории молочно-товарной фермы ОАО «Приболовичи».

Звонившие сообщили в дежурную часть, что во время ремонтных работ по ремонту задвижки трубопровода на дне технологического колодца (глубина 3 метра, диаметр 1 метр) потерял сознание 53-летний работник хозяйства.

Прибывшие к месту вызова спасатели извлекли из колодца тело мужчины.

По данному факту проводиться проверка.

Ранее сообщалось, что на территории Минского завода автоматических линий погиб рабочий.

 

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Тэги: гибель на производстве Город: Лельчицы

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