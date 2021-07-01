Биржа: евро и доллар упали на первых июльских торгах

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Европейская и американская валюты сдали свои позиции на торгах БВФБ 1июля.

Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:

евро — 3,0002 белорусского рубля (-0,0114 пункта);

доллар — 2,532 белорусского рубля (-0,0004 пункта);

российский рубль — 3,4736 белорусского рубля за 100 российских (+0,0029 пункта).

На прошедшей рабочей неделе (21-25 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже выросли все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 

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Тэги: курсы валют

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