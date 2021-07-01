S&P Global Ratings: Санкции могут оказать значительное давление на экономику Беларуси

Затянувшийся политический кризис и международные санкции могут оказать значительное давление на экономические и фискальные показатели Беларуси, а также на платежный баланс страны, что может сказаться на стабильности белорусской банковской системы, считают аналитики S&P Global Ratings.

30 июня это международное рейтинговое агентство подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «В/В». Прогноз по рейтингам остается негативным, передает БелаПАН .

Как отмечается в сообщении S&P, негативный прогноз по рейтингам Беларуси отражает риск того, что «в следующие 12 месяцев затянувшийся политический кризис и международные санкции могут оказать более значительное давление на экономические и фискальные показатели, а также на платежный баланс страны, что также может сказаться на стабильности белорусской банковской системы». Учитывается и возможное снижение вероятности предоставления финансовой поддержки со стороны России, например в результате более строгих условий предоставления такой помощи, которые Беларуси может быть сложно выполнить.

«На наш взгляд, санкции, введенные Европейским союзом в отношении Республики Беларусь 24 июня 2021 года, не окажут немедленного давления на платежный баланс страны или способность правительства обслуживать долг, — отмечают аналитики S&P Global Ratings. — Несмотря на то что на долю ЕС приходится около 17—18% экспорта белорусских товаров, главным образом нефтехимической и химической продукции, мы полагаем, что ограничения со стороны ЕС в их текущей форме могут обусловить лишь умеренное давление на платежный баланс Беларуси».

«Тем не менее новые санкции и связанные с ними логистические сложности могут ухудшить и без того невысокие перспективы экономического роста Беларуси. По нашим прогнозам, рост экономики составит всего 0,5% в 2021 году, преимущественно вследствие крайне медленного восстановления внутреннего спроса. Мы также отмечаем риски ухудшения показателей экспорта во втором полугодии, когда начнут проявляться последствия введенных ограничений торговли с ЕС», — считают в S&P.

«В то же время наши экономические прогнозы как никогда ранее характеризуются высокой степенью неопределенности. Это связано с затяжным политическим кризисом в стране, который негативно влияет на уровень доверия белорусских инвесторов и потребителей, с неопределенностью краткосрочного влияния действующих международных санкций, а также с вероятностью введения новых более жестких санкций», — подчеркивают аналитики S&P Global Ratings.

«По нашему мнению, помимо последствий для экономического роста, новые санкции на фоне политического кризиса продолжают создавать риски для финансовой стабильности. Несмотря на снижение объема конвертации сбережений населения в иностранную валюту и последующего частичного изъятия средств из банков в конце 2020 года, возможные новые внутренние и внешние факторы стресса вновь могут привести к ухудшению показателей капитала и ликвидности банковского сектора. На наш взгляд, более значительное изъятие депозитов и конвертация средств в иностранную валюту могут обусловить быстрое истощение имеющихся валютных резервов, если ситуация не изменится», — констатируют эксперты.

Совет Евросоюза 24 июня принял решение о введении секторальных экономических санкций в отношении Беларуси. Санкции затрагивают в том числе торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, табачными изделиями. Запрет распространяется на контракты, заключенные после 25 июня 2021 года. Вводится также запрет на предоставление нового финансирования правительству Беларуси или государственным банкам.