Чемпионке Беларуси по муай-тай Анастасии Калашниковой не продлили контракт фельдшера

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Фельдшеру 6-й подстанции СМП и чемпионке Беларуси по муай-тай Анастасии Калашниковой не продлили контракт, сообщила девушка в своем «Инстаграме».

«В процессе работы я сталкивалась со многими странными вещами. Можно быть каким угодно специалистом <…>, не выходить на работу по причине запоя или пить на работе <…>, унижать коллег и орать на всех вокруг, включая администрацию; или писать вымышленные диагнозы <…>. Но главное быть верным царю, или царь подарит носок. Но мы же все знаем, что в сказке это было хорошо. Потому что Добби, наконец, стал свободным», — так Анастасия Калашникова прокомментировала произошедшее.

В январе Анастасию задержали около места убийства силовиками протестующего Александра Тарайковского. Фельдшер получила 870 рублей штрафа по ст. 23.34.

 

 

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Тэги: скорая помощь политическое увольнение фельдшер Персона: Анастасия Калашникова

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