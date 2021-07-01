Путин по телефону поддержал Лукашенко в связи с вводом западными государствами санкций

Владимир Путин и Александр Лукашенко 1 июля обсудили по телефону ряд вопросов двусторонней повестки. Разговор состоялся в преддверии пленарного заседания VIII Форума регионов России и Беларуси, в котором они примут участие в режиме видеоконференции, сообщает сайт российского президента.

«Внимание также было уделено проблематике продолжающегося санкционного давления на республику, — говорится в сообщении. — С российской стороны выражена солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным рестрикциям, вводимым западными государствами в нарушение норм международного права».

В свою очередь близкий к Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого» сообщает, что с Путиным обсуждено сотрудничество стран в различных сферах, в первую очередь торгово-экономической. Стороны отметили «позитивную работу правительств» по реализации достигнутых на майской встрече в Сочи договоренностей.

Собеседники обговорили экономическое взаимодействие в условиях введенных Западом санкций. Было сказано, что «совместными усилиями страны смогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы».

«Подробно обсудили вопрос восстановления транспортного сообщения между Беларусью и Россией, — сообщает телеграм-канал. — Главы государств констатировали, что уже налажено пассажирское авиа- и железнодорожное сообщение, отсутствуют проблемы в сфере грузоперевозок. Открытым остается только вопрос снятия ограничений по передвижению граждан через белорусско-российскую границу автомобильным транспортом».

«Кроме того, обсуждается открытие еще большего количества рейсов "Белавиа" в Россию. Главы государств договорились, что правительства и профильные министерства проработают этот вопрос. Особое внимание будет уделено увеличению рейсов на юг России — в Сочи, Краснодар и Анапу», — отмечает «Пул Первого».

Лукашенко и Путин «подробно остановились на развитии военно-технического сотрудничества и вопросах безопасности», а также обсудили «традиционный блок вопросов», в частности цены на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки.

Собеседники затронули «ситуацию вокруг Беларуси и наиболее актуальные и острые вопросы региональной повестки, взаимодействия с соседними странами». Кроме того, Лукашенко и Путин «договорились о предстоящих в ближайшее время личных контактах».

С начала года Лукашенко трижды встречался с Путиным — 22 февраля и 28 мая в Сочи, 22 апреля в Москве. После февральской встречи они также созванивались.