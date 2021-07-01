Команда Тихановской представила проект акта об освобождении осужденных по политическим статьям

Команда Светланы Тихановской 1 июля представила проект Акта об освобождении от ответственности и восстановлении в правах лиц, подвергнувшихся преследованиям по политическим мотивам.

Фото: t.me/tsikhanouskaya

Проект документа опубликован на сайте белорусского демократического лидера для публичного обсуждения. Он включает несколько блоков статей Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, обвиняемые и осужденные по которым подлежат освобождению.

Как сообщил 1 июля на онлайн-презентации механизма представитель Тихановской по правовым вопросам Сергей Зикрацкий, акт включает 21 статью УК, осужденные и обвиняемые по которым в период с 8 мая 2020 года выйдут на свободу и будут амнистированы в течение двух суток с момента подписания документа.

По словам юриста, это обвинения, которые использовались исключительно для репрессий в отношении несогласных: «оскорбление президента», «разжигание социальной вражды», «организация массовых беспорядков» и др.

«Это значит, что Игорь Лосик и Павел Северинец, Сергей Тихановский, Ольга Золотарь, Мария Колесникова, Максим Знак и еще более тысячи людей вернутся домой в течение двух дней. Этот список гораздо шире, чем база политзаключенных, признанных правозащитниками», — подчеркнул советник Тихановской.

Согласно документу, будут также освобождены обвиняемые и осужденные по неполитическим статьям, по которым «часто обвиняют неугодных предпринимателей или руководителей СМИ»: экономические преступления, неуплата налогов, коррупция и другое, отметил Зикрацкий. По обвинению в таких преступлениях под стражей находятся экс-банкир Виктор Бабарико и другие участники дела «Белгазпромбанка», главный редактор и сотрудники портала TUT.by, фигуранты дела «Пресс-клуба» и другие.

Поскольку, как пояснил Зикрацкий, по этим статьям «наказывают и реальных преступников», люди, в отношении которых были возбуждены такие уголовные дела с 8 мая 2020 года, получат возможность «пересмотра дела в честном суде», а до этого момента будут освобождены под подписку о невыезде. «Мы уверены, большинство из этих дел будет закрыто при пересмотре», — заявил советник Тихановской.

Проект документа также затрагивает граждан, привлеченных к административной ответственности по «политическим» статьям КоАП (статьи 24.3, 24.23) после 8 мая 2020 года. «Все, кто еще отбывает сутки, будут освобождены в течение дня, а все, кто выплатил штрафы, смогут в будущем получить компенсации», — заявил Зикрацкий.

Все уволенные по политическим мотивам с 8 мая 2020, согласно акту, подлежат восстановлению на работе, отметил он.

Зикрацкий подчеркнул, что все амнистированные и вышедшие на свободу смогут участвовать в новых выборах президента, в том числе в период ожидания пересмотра своего дела.