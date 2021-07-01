В Ивановском районе 22-летний мужчина спас детей ценой своей жизни

Житель Ивановского района пас коров возле реки Ясельда вечером 30 июня. Его две племянницы решили искупаться и стали тонуть.

По сообщению пресс-службы СК, детей к реке привела супруга мужчины. В какой-то момент она начала звать на помощь. Мужчина увидел, как обе девочки стали тонуть и бросился их спасать. Он успел вытолкнуть девочек к берегу, однако сам утонул. Спасти его не удалось.

Тело мужчины без признаков жизни извлекли из воды сотрудники МЧС.