За продажу наркотиков в Минске задержали 21-летнего бобруйчанина

Сотрудники наркоконтроля Первомайского РУВД Минска задержали с поличным 21-летнего жителя Бобруйска, который продавал наркотики, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

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«Установлено, что молодой человек работал на наркомаркет в Бобруйске, но периодически приезжал в Минск. В столице он забирал крупные расфасованные партии запрещенных веществ и впоследствии раскладывал в спальных районах столицы», — рассказали в ГУВД.

В общей сложности в наркобизнесе бобруйчанин проработал четыре месяца. При задержании у парня было обнаружено и изъято 62 г вещества, которое в дальнейшем было передано на экспертизу. Установлено, что вещество содержит особо опасный психотроп пара-метилэфедрон.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.