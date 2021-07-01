За продажу наркотиков в Минске задержали 21-летнего бобруйчанина

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Сотрудники наркоконтроля Первомайского РУВД Минска задержали с поличным 21-летнего жителя Бобруйска, который продавал наркотики, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Фото: pixabay.com

«Установлено, что молодой человек работал на наркомаркет в Бобруйске, но периодически приезжал в Минск. В столице он забирал крупные расфасованные партии запрещенных веществ и впоследствии раскладывал в спальных районах столицы», — рассказали в ГУВД.

В общей сложности в наркобизнесе бобруйчанин проработал четыре месяца. При задержании у парня было обнаружено и изъято 62 г вещества, которое в дальнейшем было передано на экспертизу. Установлено, что вещество содержит особо опасный психотроп пара-метилэфедрон.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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Тэги: ГУВД Мингорисполкома наркотики Город: Бобруйск

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