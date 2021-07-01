На пяти метеостанциях обновлены температурные рекорды

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Пять локальных температурных рекордов обновлено на белорусских метеостанциях в последний день первого месяца лета, указывают архивные данные Белгидромета.

В Пинске воздух прогрелся до 31,8 градуса выше нуля (было 31,5), Ганцевичах — до 30,6 (30,4), Лельчицах — также до 30,6 (30,2), на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе — до 30,9 (30,5), в Слуцке — до 29,9 (29,4).

В Лельчицах прежний рекорд был зафиксирован 30 июня 1997 года, на остальных станциях — 30 июня 2016-го.

Как сообщал БелаПАН, в период аномальной жары 19-26 июня на метеостанциях страны было переписано 188 локальных рекордов дня, 80 рекордов месяца и два рекорда за весь период метеонаблюдений. 22 и 23 июня были зарегистрированы новые рекорды июня за весь период метеонаблюдений в масштабах всей страны (35,9 и 37,1 градуса в Октябрьском). Прежний (35,6) держался с 23 июня 1964 года (в Березино).

 

 

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Тэги: жара температурные рекорды Город: Пинск Лельчицы Ганцевичи Лунинец Слуцк

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