Проректор БНТУ Владимир Захаревич пригрозил вступившемуся за студентов-политзаключенных гомельчанину уголовным делом

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Гомельский волонтер Илья Миронов направил обращение в администрацию Белорусского национального технического университета с просьбой вступиться за бывших студенток, признанных правозащитным сообществом политзаключенными.

Илья Миронов. Источник: belsat.eu

Он напомнил, в частности, об Анастасии Булыбенко и Виктории Грановской, которые были исключены из вуза осенью 2020 года, а сейчас являются фигурантами «дела студентов», передает БелаПАН.

«Академическое сообщество — это в первую очередь сообщество, объединение единомышленников, стремящихся к взаимному обогащению, ведь что делают в университете, как не учатся друг у друга? И поэтому в час политического кризиса университет и вы, как его ректор, не должны оставаться в стороне», — написал администрации вуза волонтер.

Он попросил высказать мнение по поводу содержания под стражей бывших студентов университета, публично выступить от лица вуза в их защиту, а также всех студентов, арестованных по политическим мотивам. Миронов попросил гарантировать беспрепятственное продолжение обучения для студентов после их освобождения.

Волонтеру ответил проректор Владимир Захаревич: «Указанные в вашем обращении лица в период обучения в БНТУ не соблюдали нормы, установленные Конституцией и Кодексом об образовании. На основании изложенного обращаю ваше внимание, что в своем обращении вы указываете информацию, которая не соответствует действительности и, возможно, содержит отдельные признаки статьи 188 УК РБ — "клевета". Также следует отметить, что частью 1 статьи 3 УК предусмотрено, что уголовная ответственность основывается на принципах законности, равенства граждан перед законом, неотвратимости ответственности, личной виновной ответственности, справедливости и гуманизма».
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Тэги: дело студентов задержания активистов БНТУ Персона: Илья Миронов Анастасия Булыбенко Виктория Грановская Владимир Захаревич Город: Минск

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