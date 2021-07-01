Члена основного состава КС Виталия Кривко вновь взяли под стражу

Член основного состава Координационного совета, представитель ивент-сообщества Виталий Кривко 30 июня вновь взят под стражу, сообщила пресс-служба КС. Подробности не приводятся.

Во время избирательной кампании Кривко был координатором штаба претендента на пост президента Виктора Бабарико. Активиста задержали 28 августа и освободили 12 ноября прошлого года, передает БелаПАН .

Координационный совет по урегулированию политического кризиса в стране был создан по инициативе Светланы Тихановской. Первое его заседание прошло 19 августа. На следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности совета возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности).