Андрею Александрову предъявили обвинение в измене государству

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Журналисту Андрею Александрову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса — измена государству. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам адвоката Антона Гашинского, Александров в шоке от предъявленного обвинения, виновным себя не признал, передает БелаПАН.

Ранее Александрова обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

В МВД обвинили Андрея Александрова и его подругу Ирину Злобину в том, что «с августа 2020 года они занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и других протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее».

 

 

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Тэги: измена государству дело Александрова Персона: Андрей Александров Антон Гашинский Ирина Злобина

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