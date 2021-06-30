Белорусские власти выгоняют Институт Гёте и Германскую службу академических обменов

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МИД Германии сообщил, что белорусские власти потребовали прекращения деятельности в стране Института Гёте и Германской службы академических обменов.

«Мы сожалеем о решении белорусской стороны, которая требует прекращения деятельности Институт Гете и Германской службы академических обменом в Беларуси. Этот шаг приведет к дальнейшей международной изоляции Беларуси. Пострадавшими от этого решения будут белорусские граждане, которые будут лишены возможностей общественной и культурной деятельности», — заявили в МИД ФРГ.

Институт Гете и Германская служба академических обменов на протяжении десятилетий создавали культурные и академические мосты между Беларусью и Германией.
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Тэги: Беларусь-Германия институт Гёте

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