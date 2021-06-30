Список экстремистских ресурсов в Беларуси пополнили четырьмя

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Телеграм-каналы «Отряды Гражданской Самообороны Беларуси», «Дружины Народной Самообороны», «ОГСБ чат» и «ДНС чат» признаны экстремистскими. Соответствующее решение 30 июня принял суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

«В сообществах публиковали призывы к воспрепятствованию законной деятельности госорганов, подстрекали к массовым беспорядкам, вандализму, блокированию движения на автомобильных трассах и железнодорожных путях, — отметила Чемоданова. — Также материалы содержали угрозы применения насилия и повреждения имущества представителей органов власти, включая сотрудников органов внутренних дел и судей. При этом пользователи оставляли оскорбительные комментарии, разжигающие вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам».

Чемоданова напомнила, что «распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста».
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Тэги: список экстремистских материалов МВД милиция

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