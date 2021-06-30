Глава представительства ЕС отбыл из Беларуси для консультаций

Глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель 30 июня отбыл из страны.

«Сегодня Дирк Шубель, посол ЕС в Беларуси, выехал в Брюссель для консультаций», — сообщили БелаПАН в представительстве Евросоюза.

В связи с новыми санкциями Евросоюза 28 июня Дирк Шубель был вызван в белорусский МИД. Европейскому дипломату было предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы «довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций». Постоянный представитель Беларуси при ЕС Александр Михневич был отозван для консультаций в Минск.

Шубелю было объявлено, что Беларусь приостанавливает участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство», начинает процедуру приостановки действия соглашения с ЕС о реадмиссии, запрещает въезд в страну «представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер». Также было заявлено, что Беларусь «продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера».

21 июня был одобрен четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси. В списке 78 физических и восемь юридических лиц. 24 июня Евросоюз впервые в истории ввел секторальные экономические санкции в отношении Беларуси.