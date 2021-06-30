В Viber появятся AR-маски и beauty-фильтры

В рамках партнерства с компанией Snap (разработчик приложения Snapchat) в мессенджере Viber появятся фильтры и маски дополненной реальности (AR) для редактирования фотографий и видео в чатах, а также возможность создания кастомизированных аватаров Bitmoji.

На момент запуска функции в приложении будут доступны 30 масок, в том числе с изображениями популярных персонажей Viber. До конца года компания планирует выпустить сотни новых фильтров и масок, а партнеры мессенджера смогут создавать собственный эксклюзивный контент.

Всемирный фонд дикой природы, ФК «Барселона» и Всемирная организация здравоохранения вошли в число первых организаций, запустивших собственные маски в Viber.

Новые функции Viber включают:

Технологию дополненной реальности

AR-маски

Beauty-фильтры

Кастомизированные аватары Bitmoji

Новая версия Viber для iOS с функциями Snap, а также бета-версия для Android доступны с 30 июня в следующих странах: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Англия, Финляндия, Франция, Германия, Гренландия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Лихтенштейн, Люксембург, Мальдивы, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и США.

В Беларуси и странах СНГ функция появится в течение ближайших месяцев.