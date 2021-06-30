В Беларуси выросло число официально зарегистрированных случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 914 случаев COVID-19, умерло 11 человек с коронавирусной инфекцией, сообщило Министерство здравоохранения.

29 июня было выявлено 495 пациентов с COVID-19, 28-го — 441. На прошлой неделе, по данным Минздрава, регистрировалось от 398 до 813 заболевших в сутки. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 417 189, выздоровело 409 797 человек. Умерло 3143 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 846 тестов на коронавирус (днем ранее — 11 905). С начала эпидемии сделано 6 795 494 теста.

По состоянию на 29 июня более 883,6 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 585,6 тыс. — прошли полный курс вакцинации, отметили в Минздраве.