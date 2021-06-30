Где 3 июля можно будет увидеть салют

/ Общество
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3 июля, в официальный День Независимости Беларуси в столице будет дан салют.

Как сообщили в Мингорисполкоме, праздничные мероприятия завершатся салютом, залпы которого прогремят в шести местах: в парках Уго Чавеса; Михаила Павлова и Победы; на набережной водохранилища Дрозды; у «Чижовка-Арены»; у Национальной библиотеки.

По предварительным данным Белгидромета в субботу, 3 июля, ожидается погода:     

  • утром +17..+19°C (возможен дождь);
  • днем +20..+22°C (дождь, вероятность грозы 50%);
  • вечером +18..+20°C (возможен дождь).

 

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Тэги: День Независимости салют Город: Минск

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