Где 3 июля можно будет увидеть салют

3 июля, в официальный День Независимости Беларуси в столице будет дан салют.

Как сообщили в Мингорисполкоме, праздничные мероприятия завершатся салютом, залпы которого прогремят в шести местах: в парках Уго Чавеса; Михаила Павлова и Победы; на набережной водохранилища Дрозды; у «Чижовка-Арены»; у Национальной библиотеки.

По предварительным данным Белгидромета в субботу, 3 июля, ожидается погода:

утром +17..+19°C (возможен дождь);

днем +20..+22°C (дождь, вероятность грозы 50%);

вечером +18..+20°C (возможен дождь).

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