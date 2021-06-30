В исправительных учреждениях Беларуси сняли введенные из-за COVID-19 ограничения на посещения
В учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) в полном объеме возобновляются посещения, сообщает телеграм-канал МВД Беларуси.
Речь идет о снятии ограничений, которые ранее были введены в целях профилактики распространения короновирусной инфекции, отметили в министерстве.
По информации департамента исполнения наказаний МВД, в полном объеме возобновлены длительные свидания для людей, содержащихся в учреждениях УИС и лечебно-трудовых профилакториях (ЛТП).
Кроме того, осужденным разрешено в свободное от работы время выходить из исправительных учреждений открытого типа (ИУОТ), а также выезжать за пределы исправительных колоний-поселений, ИУОТ и ЛТП с соблюдением мер по предупреждению и распространению острой респираторной инфекции.
«Возобновляются посещения представителей общественных объединений и священнослужителей для проведения воспитательных и духовно-просветительских мероприятий», — сообщили в МВД.
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