На последних июньских торгах вырос только доллар

/ Экономика
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На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились последние в июне торги.

Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:

  • доллар — 2,5324 белорусского рубля (+0,0012 пункта);
  • евро — 3,0116 белорусского рубля (-0,0033 пункта);
  • российский рубль — 3,4707 белорусского рубля (-0,0256 пункта).

На прошедшей рабочей неделе (21-25 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже выросли все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 

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Тэги: курсы валют

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