Новое ЧП на столичном промпредприятии

/ Происшествия
Просмотров: 282

На этот раз происшествие случилось на Минском тракторном заводе.

Как сообщили в МЧС, сегодня рано утром поступило сообщение о «необходимости транспортировки человека в машину скорой медицинской помощи с кровли литейного цеха».

В ходе разбирательства выяснилось, что во время проведения работы по ревизии дымоходной системы литейного цеха 25-летний монтажник «получил ингаляционное отравление продуктами горения тяжелой степени».

Работниками МЧС при помощи альпинистского оборудования, жестких носилок и автоколенчатого подъемника пострадавшего спустили на землю и передали на руки бригаде «скорой». Пострадавший госпитализирован.

Ранее сообщалось о гибели рабочего на территории ОАО «Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова».

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: МЧС МТЗ Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Стачком МТЗ: «Настроение боевое. Мы будем идти до конца»

Стачком МТЗ: «Настроение боевое. Мы будем идти до конца»

«Невозможно молчать»: член наблюдательного совета МТЗ поддержал рабочих

«Невозможно молчать»: член наблюдательного совета МТЗ поддержал рабочих

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Почему бы не вынести тракторный завод за МКАД

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Почему бы не вынести тракторный завод за МКАД

«Отправим трактор хоть на Марс». Чтобы выполнить план, МТЗ работает по субботам

«Отправим трактор хоть на Марс». Чтобы выполнить план, МТЗ работает по субботам