Главе ОГП грозит уголовное наказание

/ Политика
Просмотров: 171

Председателю Объединенной гражданской партии (ОГП) Николаю Козлову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 407 Уголовного кодекса (разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания).

Козлов сообщил БелаПАН, что обвинение ему было предъявлено накануне, 29 июня. Политик находится под подпиской о невыезде.

В ст. 407 УК речь идет об умышленном разглашении данных дознания, предварительного следствия или закрытого суда «лицом, предупрежденным в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, без разрешения лица, производящего дознание, следователя, прокурора или суда». Санкция по этой статье — штраф или арест, однако их нижние и верхние границы не уточнены.

30 декабря, 5 и 11 января Козлова допрашивали в Следственном комитете в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту создания Координационного совета по урегулированию политического кризиса. Трижды он отказывался давать подписку о неразглашении. В его отношении составляли административные протоколы, назначали арест на 15 суток, вызывали на беседы в милицию. После одной из них Козлов провел трое суток в ЦИП.

10 марта стало известно, что в отношении лидера ОГП возбудили дело по ч. 1 ст. 407 УК.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: репрессии Персона: Николай Козлов

Другие материалы на эту тему:

37 стран ОБСЕ: бездействие властей усугубляет атмосферу безнаказанности

37 стран ОБСЕ: бездействие властей усугубляет атмосферу безнаказанности

Беляцкий: Беларусь находится в ситуации чрезвычайного положения

Беляцкий: Беларусь находится в ситуации чрезвычайного положения

Сбитого 9 августа автозаком Егора Сугойдя на два года отправили за решетку

Сбитого 9 августа автозаком Егора Сугойдя на два года отправили за решетку

Тертель вновь пугает граждан: КГБ раскрыл три «сценария» от оппозиции

Тертель вновь пугает граждан: КГБ раскрыл три «сценария» от оппозиции