Госдолг Беларуси составляет 57,4 млрд рублей

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Государственный долг Беларуси уменьшился по сравнению с началом 2021 года на 0,4 млрд рублей, или на 0,7%, и на 1 июня составил 57,4 млрд рублей, или 36,9% к ВВП, сообщает Министерство финансов.

Внешний госдолг по состоянию на 1 июня составил 18,1 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 0,5 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 2,5%.

В январе—мае привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 194,1 млн долларов: 123,2 млн — правительства РФ; 55,3 млн — МБРР; 13,7 млн — ЭИБ Китая; 1,9 млн — ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего госдолга в январе—мае составило 700,5 млн долларов: 310,2 млн — правительству и банкам РФ; 214,4 млн — банкам Китая; 112,1 млн — ЕФСР; 59,9 млн — МБРР; 3,2 млн — ЕБРР и СИБ; 0,7 млн — Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 июня составил 11,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 16,8%.

В январе—мае размещено внутренних валютных и рублевых гособлигаций для юр- и физлиц на сумму, эквивалентную 729 млн долларов и 137 млн рублей. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юр- и физлиц на сумму, эквивалентную 23 млн долларов и 92,2 млн рублей.

По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, госдолг Беларуси (с учетом предоставленных госгарантий) за 2021 год вырастет с 48,4% до 51,7% ВВП, в 2022-м — до 53,3% ВВП, а в 2025 году достигнет 60,3% ВВП.

Согласно данным Fitch, которые основаны на сведениях Министерства финансов, в 2021 году платежи Беларуси по госдолгу составят около 3,6 млрд долларов, в 2022-м она должна вернуть кредиторам 3,4 млрд долларов, в 2023-м — 4,1 млрд, в 2024-м — 3,3 млрд, в 2025-м — 3,1 млрд долларов.

В 2020 году госдолг Беларуси увеличился на 13 млрд рублей, или на 29%, и на 1 января 2021 года составил 57,8 млрд рублей, или 37,3% к ВВП.

Правительство Беларуси в 2021—2025 годах намерено удерживать уровень госдолга не более 40% к ВВП.

 

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