Англия выиграет Евро-2020? Букмекеры назвали фаворитов чемпионата
В борьбе за титул чемпиона Европы осталось всего восемь национальных сборных.
За несколько дней до старта четвертьфинальной стадии
Согласно установленным коэффициентам команды расположились на следующих местах в рейтинге:
1. Англия — 3.00;
2. Испания — 4.30;
3. Италия — 5.00;
4. Бельгия — 8.00;
5. Дания — 11.0;
6-7. Чехия и Швейцария — по 25.0;
8. Украина — 35.0.
Расписание 1/4 финала:
02.07.
- Швейцария — Испания (Санкт-Петербург, начало в 19:00);
- Бельгия — Италия (Мюнхен, 22:00).
03.07.
- Чехия — Дания (Баку, 19:00);
- Украина — Англия (Рим, 22:00).