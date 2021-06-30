В радость туристам: Грузия отменила комендантский час

/ Мир
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Установленное в Грузии с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничение на передвижение отменяется.

Как сообщил глава операционного штаба при межведомственном координационном совете Георгия Гибрадзе, комендантский час отменяется с 23:00.

«Мы очень надеемся, что эпидемиологическая ситуация в стране будет складываться так, что в будущем нам не придется вводить какие-либо ограничения, однако, любые ограничения и регуляции обусловлены существующей эпидемиологической ситуацией и основываются на анализе той информации, которая к нам ежедневно поступает», — приводит apsny.ge слова Гибрадзе.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: Грузия комендантский час коронавирус COVID-19 Персона: Георгий Гибрадзе

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