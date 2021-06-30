Литовские пограничники задержали еще 36 нелегальных мигрантов, пришедших с белорусской стороны

По данным Службы охраны госграницы Литвы, были задержаны еще три группы нелегальных мигрантов.

Как сообщается, накануне утром в Шальчининкском районе были задержаны 13 человек без документов, которые незаконно пересекли белорусско-литовскую границу. Один из иностранцев представился гражданином Турции, оставшиеся — Ирака.

В среду утром в Варенском районе сотрудники СОГГЛ задержали 10 мигрантов, которые только что перешли границу. Их гражданство устанавливается.

Еще 13 нелегальных мигрантов в среду утром были задержаны в Лаздияйском районе. По предварительным данным, это граждане Таджикистана и России (чеченцы).

По официальным данным, с начала года в Литву из Беларуси пытались нелегально попасть 636 иностранцев. В 2020-м был задержан 81 человек, в 2019-м — 46, в 2018-м — 104.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

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