Литовские пограничники задержали еще 36 нелегальных мигрантов, пришедших с белорусской стороны

/ Беларусь-ЕС
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По данным Службы охраны госграницы Литвы, были задержаны еще три группы нелегальных мигрантов.

Как сообщается, накануне утром в Шальчининкском районе были задержаны 13 человек без документов, которые незаконно пересекли белорусско-литовскую границу. Один из иностранцев представился гражданином Турции, оставшиеся — Ирака.

В среду утром в Варенском районе сотрудники СОГГЛ задержали 10 мигрантов, которые только что перешли границу. Их гражданство устанавливается.

Еще 13 нелегальных мигрантов в среду утром были задержаны в Лаздияйском районе. По предварительным данным, это граждане Таджикистана и России (чеченцы).

По официальным данным, с начала года в Литву из Беларуси пытались нелегально попасть 636 иностранцев. В 2020-м был задержан 81 человек, в 2019-м — 46, в 2018-м — 104.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

 

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Тэги: Беларусь-Литва-граница нелегальные мигранты

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