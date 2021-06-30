Эльжбета Витек: поляки и литовцы играют особую роль в защите права белорусов на жизнь в свободной стране

В ходе выступления в парламенте Литвы спикер польского Сейма Эльжбета Витек напомнила, что обе страны в последнее время плотно взаимодействуют по вопросу Беларуси.
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«Поляки и литовцы — представители народов, которые прекрасно знают, что такое борьба за суверенитет и демократию, — заявила она. — [Они] играют особую роль в защите белорусского общества и их права на жизнь в свободной и демократической стране».
Витек подчеркнула, что единая позиция Польши и Литвы в этом вопросе является «фундаментальной с точки зрения ценностей, которые мы вместе отстаиваем»,