Лукашенко наделил Комиссию по безопасности в информсфере новыми полномочиями

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Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере наделена новыми полномочиями, следует из указа №242 от 28 июня, опубликованного 30 июня на Национальном правовом интернет-портале.

Документом дополнено положение об указанной комиссии, утвержденное указом от 16 ноября 2017 года. Согласно новому указу, теперь комиссия вправе принимать решения «о наличии в продукции средства массовой информации, в том числе иностранного, на интернет-ресурсе, в сетевом издании информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь». Документ вступил в силу 26 июня.

Как сообщалось, 24 мая Александр Лукашенко подписал обновленный закон о средствах массовой информации. Случаи ограничения доступа к интернет-ресурсам и прекращения выпуска СМИ дополнены таким основанием, как принятие Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере решения о наличии информационных сообщений, распространение которых способно нанести вред национальным интересам.

Основные положения закона вступили в силу через месяц после его официального опубликования.

Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере была создана в 2017 году и представляет собой постоянно действующий коллегиальный орган при Совете безопасности, обязанность которого — координировать деятельность госорганов и иных организаций, выполняющих задачи по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь в информационной сфере.

 

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Тэги: свобода слова Персона: Александр Лукашенко

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