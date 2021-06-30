Минтранс США предлагает запретить продажу билетов на рейсы между Америкой и Беларусью
По мнению Министерства транспорта США, Вашингтон должен запретить продажу билетов на пассажирские рейсы между Соединенными Штатами и Беларусью, в том числе и те, которые осуществляются с пересадками.
Как отмечается в заявлении Госдепа, опубликованном 29 июня, ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона.
Ожидается, что общественное обсуждение этой темы пройдет до 1 июля, пишет
Эти предложения связаны с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске. Днем 23 мая
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