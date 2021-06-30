ЕС: Лукашенко изолирует страну, но мы делаем все возможное, чтобы белорусы не были изолированы

Кроме приостановки участия в программе «Восточное партнерство» в ответ на санкции ЕС, власти Беларуси приняли решение о «реализации процедуры приостановки действия» соглашения о реадмиссии с Евросоюзом.

Как пишет DW , речь идет об обязательстве Беларуси принимать назад своих граждан, если у них нет права находиться в ЕС, либо же граждан третьих стран, незаконно въехавших на территорию союза из Беларуси. Особую остроту это решение властей Беларуси принимает на фоне обвинений режима Лукашенко со стороны Литвы в намеренной отправке мигрантов из Ближнего Востока через границу между двумя странами.

Соглашение о реадмиссии было условием заключения визового договора, по которому граждане Беларуси могли получить шенгенскую визу не за 80, а за 35 евро.

По словам официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Набилы Массрали, приостановка соглашения о реадмиссии не означает автоматической приостановки визового соглашения.

«ЕС сожалеет, что белорусский режим решил запустить процедуру приостановки соглашения о реадмиссии, вступившего в силу только в прошлом году», — заявила она.

Кроме этого Массрали напомнила, что соглашение об упрощении выдачи виз является «одним из важнейших инструментов поддержания прочных связей между людьми в ЕС и Беларуси».

«Действия режима Лукашенко изолируют страну, но мы делаем все возможное, чтобы белорусы не были изолированы», — подчеркнула представитель ЕС.

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