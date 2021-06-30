Правительство США призвало американских граждан воздержаться от поездок в Беларусь из-за масштабных репрессий, организованных властями страны.

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«Белорусские власти задержали десятки тысяч человек, включая американских граждан, за предполагаемую связь с оппозиционными партиями и предполагаемое участие в политических демонстрациях», — говорится в обновленных рекомендациях Госдепартамента.

«Американские граждане, находившиеся поблизости от демонстраций, подвергались арестам, — отмечается далее в рекомендациях. — Некоторые стали жертвами преследования и/или жестокого обращения белорусских властей». Согласно Госдепартаменту, белорусские власти также преследуют лиц, связанных с независимыми и иностранными СМИ.

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