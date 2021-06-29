Правозащитники признали политическими заключенными еще шесть человек

/ Общество
Просмотров: 35

Правозащитники признали политическими заключенными еще шесть человек, говорится в совместном заявлении белорусского правозащитного сообщества.

В документе правозащитники в очередной раз подтвердили свое требование о декриминализации диффамации и недопустимости лишения свободы граждан за оскорбление должностных лиц, государства, государственных органов и символов.

Правозащитниками получена информация о лишении либо ограничении свободы шести человек по уголовным статьям за оскорбление президента, представителей власти (сотрудников милиции), судей и надругательство над государственными символами, а также использование иных допустимых форм выражения мнений.

В связи с этим в список политических заключенных включены: Максим Шиманский, Вячеслав Уласевич, Алексей Капитонов, Егор Карапузов, Константин Синкевич и Александр Бабкин.

Правозащитники считают уголовное преследование этих людей политически мотивированным и требуют немедленно их освободить, принять меры, направленные на декриминализацию диффамационных правонарушений и отмену соответствующих статей Уголовного кодекса, прекратить все ранее возбужденные по этим статьям дела.

На 29 июня в Беларуси признаны политическими заключенными 526 человек.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: политзаключенные Персона: Максим Шиманский Вячеслав Уласевич Алексей Капитонов Егор Карапузов Константин Синкевич Александр Бабкин

Другие материалы на эту тему:

Дело в отношении Знака и Колесниковой направлено в суд

Дело в отношении Знака и Колесниковой направлено в суд

Желтые бирки. Как на «химии» алкаши учат политического навоз разбрасывать

Желтые бирки. Как на «химии» алкаши учат политического навоз разбрасывать

Активисту из Могилева Володару Цурпанову заменили «химию» на колонию

Активисту из Могилева Володару Цурпанову заменили «химию» на колонию

Тихановская: «интервью» Романа Протасевича было записано под пытками

Тихановская: «интервью» Романа Протасевича было записано под пытками