Правозащитники признали политическими заключенными еще шесть человек, говорится в совместном заявлении белорусского правозащитного сообщества.

В документе правозащитники в очередной раз подтвердили свое требование о декриминализации диффамации и недопустимости лишения свободы граждан за оскорбление должностных лиц, государства, государственных органов и символов.

Правозащитниками получена информация о лишении либо ограничении свободы шести человек по уголовным статьям за оскорбление президента, представителей власти (сотрудников милиции), судей и надругательство над государственными символами, а также использование иных допустимых форм выражения мнений.

В связи с этим в список политических заключенных включены: Максим Шиманский, Вячеслав Уласевич, Алексей Капитонов, Егор Карапузов, Константин Синкевич и Александр Бабкин.

Правозащитники считают уголовное преследование этих людей политически мотивированным и требуют немедленно их освободить, принять меры, направленные на декриминализацию диффамационных правонарушений и отмену соответствующих статей Уголовного кодекса, прекратить все ранее возбужденные по этим статьям дела.

На 29 июня в Беларуси признаны политическими заключенными 526 человек.