Глава Совбеза РФ обвинил НКО в нацеленности на смену власти в Беларуси

Неправительственные и некоммерческие организации нацелены на смену государственного строя и власти в Беларуси, такое мнение высказал журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев после встречи с Александром Лукашенко 29 июня в Минске.

«Надо уделять внимание тому влиянию, которое оказывается извне. Я сказал [на встрече с Лукашенко] о вопросах информационной безопасности. И надо уделять внимание НПО, НКО, их деятельности, — заявил российский чиновник. — Когда они говорят, что они независимы, это совершенно не так. Надо смотреть, откуда они получают финансы и перед кем они отчитываются за то, как эти финансы израсходованы».

«Вот когда мы эту картину вместе видим (а здесь должны работать и правоохранительные органы, и спецслужбы каждой из стран, обмениваться информацией, и, конечно, мы рассчитываем на общественность, которая нам предоставляет информацию), тогда мы понимаем, какую роль они играют, перед кем отчитываются и какую цель хотят достичь. Если говорить о Белоруссии, то их конечная цель — поменять строй и власть в Белоруссии. Собственно говоря, мы это наблюдаем последнее время, а вы, кто живет в Белоруссии, больше всего это видите. Аналогичная ситуация — влиять на Россию тоже», — добавил Патрушев.