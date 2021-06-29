В Мингорисполкоме 29 июня подписан инвестиционный договор о строительстве в столице многофункционального комплекса «Северный берег», сообщила пресс-служба горисполкома.

В составе комплекса предусмотрено возведение Минского международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли, зданий общественно-делового назначения, социальных объектов, жилых домов с необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой, передает БелаПАН .

Подписи под документом поставили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммед аль-Аббар.

Александр Лукашенко встречался в Минске с арабским бизнесменом-инвестором дважды — 1 октября 2020 года и 28 июня текущего года.