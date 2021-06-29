В Беларуси официально выявили 495 пациентов с COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 495 случаев COVID-19, умерли 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 196 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

28 июня был выявлен 441 пациент с COVID-19, 27-го — 609. Неделю назад, 22 июня, было зарегистрировано 398 заболевших — минимум после 1 октября прошлого года (тогда было 388 случаев). Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 416 275, выздоровело 408 878 человек. Умерло 3132 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией.

Более 883,6 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 585,6 тыс. — прошли полный курс вакцинации, отметили в ведомстве.