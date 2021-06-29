ЕС не будет поднимать цену виз для белорусов с 35 до 80 евро

Действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Беларусью остается в силе, сообщила БелаПАН пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали.

Набила Массрали. Источник: Еudebates.tv

По ее словам, ЕС «сожалеет, что белорусский режим принял решение запустить процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии, которое вступило в силу лишь в прошлом году». «Несмотря на то, что ЕС пока не получил официального уведомления от белорусской стороны, мы уже сейчас будем думать над дальнейшими шагами», — отметила она.

«Решение приостановить действие соглашения о реадмиссии не подразумевает автоматической приостановки действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью, — подчеркнула представитель Евросоюза. — Следует напомнить, что соглашение об упрощении визового режима является одним из наиболее важных инструментов, которые мы должны использовать для поддержания прочных межличностных связей между ЕС и белорусским народом. Для ЕС это остается основной целью. Действия режима Лукашенко изолируют страну, но мы делаем все возможное, чтобы белорусский народ не был изолирован».

Соглашения об упрощении визового режима и реадмисии были подписаны в Брюсселе 8 января 2020 года. Они вступили в силу 1 июля.

В соответствии с соглашением об упрощении визового режима стоимость краткосрочных шенгенских виз для белорусских граждан снизилась с 80 до 35 евро. Сократился список документов, которые необходимо подать при обращении за визами, появилась возможность выдачи многоразовых виз на срок от одного года до пяти лет. Время принятия решения о выдаче визы сократилось до 10 дней, многие категории граждан получили возможность обращаться за бесплатной визой.