Словакия: выход из Восточного партнерства негативно отразится на белорусах

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Выход из «Восточное партнерство» негативно отразится на белорусском народе, который заслуживает честных, свободных и справедливых выборов, заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

Решении режима Лукашенко «закрыть еще один канал коммуникации и отправить назад в Брюссель посла ЕС» (главу представительства Евросоюза Дирка Шубеля. — БелаПАН.) Корчок назвал «заслуживающим сожаления шагом».

«Мы поддерживаем его (народ. — БелаПАН.) в борьбе за свободу», — написал министр в «Твиттере».

28 июня официальный Минск заявил о приостановке участия в инициативе ЕС «Восточное партнерство» в качестве ответного шага на новые санкции.

 

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Тэги: Беларусь-Словакия Персона: Иван Корчок

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