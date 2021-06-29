Словакия: выход из Восточного партнерства негативно отразится на белорусах

Выход из «Восточное партнерство» негативно отразится на белорусском народе, который заслуживает честных, свободных и справедливых выборов, заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

Решении режима Лукашенко «закрыть еще один канал коммуникации и отправить назад в Брюссель посла ЕС» (главу представительства Евросоюза Дирка Шубеля. — БелаПАН.) Корчок назвал «заслуживающим сожаления шагом».

«Мы поддерживаем его (народ. — БелаПАН.) в борьбе за свободу», — написал министр в «Твиттере».

28 июня официальный Минск заявил о приостановке участия в инициативе ЕС «Восточное партнерство» в качестве ответного шага на новые санкции.

Читайте также: