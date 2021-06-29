Биржа: доллар и евро выросли на торгах 29 июня
Завершились предпоследние в июне торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:
- доллар — 2,5312 белорусского рубля (+0,0052 пункта);
- евро — 3,0149 белорусского рубля (+0,0007 пункта);
- российский рубль — 3,4963 белорусского рубля за 100 российских (0,0032 пункта).
На прошедшей рабочей неделе (21-25 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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