Биржа: доллар и евро выросли на торгах 29 июня

Завершились предпоследние в июне торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:

доллар — 2,5312 белорусского рубля (+0,0052 пункта);

евро — 3,0149 белорусского рубля (+0,0007 пункта);

российский рубль — 3,4963 белорусского рубля за 100 российских (0,0032 пункта).

На прошедшей рабочей неделе (21-25 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже выросли все пять иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by .

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